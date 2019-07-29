Ерёмин: у «Химок» и «Зенита» появился реальный шанс потеснить ЦСКА с 1-го места

Заслуженный тренер России, чемпион мира 1982 года Станислав Ерёмин прокомментировал переход в питерский «Зенит» мексиканского центрового Густаво Айона, который раньше выступал за мадридский «Реал».
«Мне нравится, что новое руководство «Зенита» действует последовательно. Заключив контракт с Жоаном Пласой по ходу прошлого сезона, менеджеры не стали торопиться подписывать новичков, добились довольно высокого результата уже имеющимся составом и только в межсезонье собрали команду под испанского тренера.
Высоко оцениваю их селекционную работу нынешним летом. Да, приобретение пары игроков, включая Ренфро, вызывает у меня вопросы, но в целом в петербургском клубе собрался боеспособный состав. Что касается перехода Айона, то это сильный ход — команда подтвердила свои высокие амбиции в Евролиге», — приводят слова Ерёмина «Известия».
По мнению специалиста, петербургский клуб обязательно включится в борьбу за титул Единой лиги.
«ЦСКА потерял многих лидеров, скорее всего, команду ждёт непростой, перестроечный год. «Химки» и «Зенит», напротив, сделали ряд качественных приобретений, стали гораздо сильнее. Поэтому впервые за долгие годы у конкурентов появился реальный шанс потеснить «армейцев» с первого места в Единой лиге. Думаю, что именно эти три команды и разыграют между собой золотые медали», — сказал Ерёмин.
«Зенит» в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ дошёл до полуфинала плей-офф, но уступил ЦСКА, будущему победителю турнира. Несмотря на это, руководство Евролиги выдало «Зениту» «уайлд-кард». В следующем сезоне «Зенит» впервые в своей истории сыграет в главном европейском турнире.
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