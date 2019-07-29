Карри поддержал ведущего CNN, раскритиковавшего Трампа

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поддержал ведущего канала CNN, уроженца Балтимора Виктора Блэкуэлла. Ранее Блэкуэлл раскритиковал президента США Дональда Трампа в ответ на то, что глава страны назвал Балтимор «худшим округом в США». Также Трамп обрушился с критикой на конгрессмена афроамериканца от Балтимора.
«Такого мужества не хватает Америке. Я не из Балтимора, но знаю многих людей оттуда. Это мои одноклубники, родственники, трудолюбивые люди. Они обладают всеми качествами американцев и тех, кто хочет жить в США», — написал в «Твиттере» Карри.
Ранее президент США неоднократно вступал в полемику с известными спортсменами, включая баскетболистов. А представительницы сборной США по футболу, выигравшие чемпионат мира, отказались от похода в Белый дом.
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