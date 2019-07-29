Студенческая баскетбольная форма Обамы будет выставлена на аукцион
Бывший президент США Барак Обама является страстным баскетбольным фанатом. Когда Обама учился в высшей школе Пунахоу, он выступал за студенческую команду. Обама в составе команды выиграл чемпионат Гавайев в 1979 году. Игровая форма бывшего президента США будет выставлена на аукцион, сообщает Esquire.
Аукцион будет проходить 4 августа. Стартовая стоимость лота составит $ 27 тыс. Организаторы аукциона полагают, что они смогут выручить за необычный лот до $ 100 тыс.
Во время президентства Обамы рядом с Белым домом был установлен необычный теннисный корт. Он мог трансформироваться в баскетбольную площадку, Барак там играл в баскетбол с премьер-министром Великобритании Джеймсом Кэмероном, принцем Гарри и другими известными людьми.
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