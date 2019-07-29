БК «Енисей» объявил о подписании контракта с центровым «Тренте» Хогом

Пресс-служба БК «Енисей» объявила о подписании контракта с американским центровым Дастином Хогом. Ранее 27-летний американец выступал за итальянский клуб «Тренте».

В прошлом сезоне в чемпионате Италии Хог вышел на паркет в 29 играх и проводил на площадке по 25,6 минуты. Его средняя статистика за игру составила 11 очков, 5,8 подбора, 1,8 передачи и 1,1 перехвата.

Хог выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2015 года. Там он не был выбран ни одной из команд и в том же 2015 году перебрался в Европу, где сначала выступал за греческую «Кифиссию». После он также выступал в элитном дивизионе чемпионата Италии в составе «Доломити» и пробовал силы в чемпионате Южной Кореи.

Хог также может играть на позиции тяжёлого форварда.