Обрадович: у меня нет истории с НБА, я счастлив в «Фенербахче»
Главный тренер БК «Фенербахче» Желько Обрадович заявил, что не планирует уезжать в США, чтобы работать в клубах «НБА». 59-летний серб подчеркнул, что его интересует лишь работа в турецком клубе.
«Переход в НБА? Нет. У меня нет истории с НБА. Я очень счастлив и удовлетворён работой в «Фенербахче».
На наш предыдущий сезон повлияли травмы. Мы не смогли закончить сезон в том ключе, на который рассчитывали.
Для меня сложно играть с любой сербской командой. Я рад, что в Евролигу вернулась «Црвена Звезда», они это заслужили. Я бы также хотел, чтобы в лиге выступал «Партизан», — цитирует Обрадовича Eurohoops.
В минувшем сезоне «Фенербахче» добрался до полуфинала плей-офф Евролиги, но там уступил турецкому клубу «Анадолу Эфес».
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