Обрадович: у меня нет истории с НБА, я счастлив в «Фенербахче»

Главный тренер БК «Фенербахче» Желько Обрадович заявил, что не планирует уезжать в США, чтобы работать в клубах «НБА». 59-летний серб подчеркнул, что его интересует лишь работа в турецком клубе.

«Переход в НБА? Нет. У меня нет истории с НБА. Я очень счастлив и удовлетворён работой в «Фенербахче».

На наш предыдущий сезон повлияли травмы. Мы не смогли закончить сезон в том ключе, на который рассчитывали.

Для меня сложно играть с любой сербской командой. Я рад, что в Евролигу вернулась «Црвена Звезда», они это заслужили. Я бы также хотел, чтобы в лиге выступал «Партизан», — цитирует Обрадовича Eurohoops.

В минувшем сезоне «Фенербахче» добрался до полуфинала плей-офф Евролиги, но там уступил турецкому клубу «Анадолу Эфес».