Кулагин не готовится к Кубку мира со сборной из-за отслоения сетчатки глаза

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич заявил, что защитник «Локомотива-Кубань» Дмитрий Кулагин перенёс операцию на глазах и в настоящий момент не готовится в составе национальной команды к Кубку мира, который пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября.



«Диме Кулагину был поставлен диагноз, который для нас явился сюрпризом, потому что ранее он никак не проявлялся. Это отслоение сетчатки глаза. Как Дима мне сказал, он сделал прижигание. Можно назвать это операцией или процедурой.

Такое было у нас с Андреем Зубковым и Евгением Бабуриным год назад. Мы следим за ситуацией, она может повернуться в любую сторону. Тут будет зависеть от Димы, когда он будет готов», — приводит слова Сергея Базаревича «Р-Спорт».