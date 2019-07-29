Главный тренер сборной России: ситуация с Мозговым решится через три дня

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич сообщил, что ситуация с центровым сборной России по баскетболу Тимофеем Мозговым разрешится к 1 августа, а защитник Алексей Швед присоединится к команде позже.



«Ситуация какой была, такой и осталось. Ничего не изменилось, мы ждём четверга по Мозгову. Швед придёт позже, пока не будем озвучивать дату. Мы столкнулись с большими трудностями на позиции разыгрывающего. Не секрет, что Хвостов был определяющим игроком все годы, что я работаю в сборной. Мы ищем внутренние резервы и варианты, как перестроить, адаптировать игру», — приводит слова Сергея Базаревича «Р-Спорт».



Ранее стало известно, что Мозгов не сможет помочь национальной команде на грядущем чемпионате мира в Китае из-за травмы. Однако Базаревич подчеркнул, что команда будет ждать Тимофея до последнего.