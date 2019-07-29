«Нижний Новгород» подписал контракт с Алеком Брауном

«Нижний Новгород» подписал контракт с американским тяжелым форвардом Алеком Брауном, сообщшает официальный сайт нижегородской команды.Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона.



В 2014 году Браун был выбран на драфте НБА клубом «Финикс Санз» под 50 номером, после чего несколько лет выступал за команды Лиги развития НБА и клубы из Испании.



Перед стартом сезона 2018-2019 Браун подписал контракт с испанской командой «Бреоган». В 30 матчах его статистика составила 10,9 очка (52,6% с игры, 42,5% трехочковых), 5,9 подбора и 1,5 блокшота.

Ранее Браун выступал за такие клубы, как «Обрадойро», «Уинди Сити Буллз» и «Мовистар Эстудиантес».

Алек Браун является обладателем золотой медали Кубка Америки ФИБА 2017 года в составе сборной США.