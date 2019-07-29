«Автодор» подписал контракт с Тобином Карберри

Саратовский «Автодор» подписал контракт на сезон с разыгрывающим Тобином Карберри, сообщает официальный сайт саратовской команды.



В минувшем сезоне 28-летний американский защитник стал одним из главных открытий Кубка ФИБА-Европа. В составе датского клуба Bakken Bears он дошел до четвертьфинала турнира с показателями 14,4 очка (47% — трехочковые), 4,9 подбора, 4,4 передачи и 1,2 перехвата. Победитель и MVP финала чемпионата Дании-2018/19 со статистикой 14,8 очка, 4,5 подбора, 4,3 передачи и 1,2 перехвата.



Закончив университет CW Post, Карберри продолжил карьеру в Европе, где выступал за команды «Хоттур» (Исландия), «Тор Торль» (Исландия), «Салон Вильпас» (Финляндия) и «Баккен Беарс» (Дания).