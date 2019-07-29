Карберри — о контракте с «Автодором»: рад начать новое путешествие

Новичок саратовского «Автодора» Тобин Карберри прокомментировал подписание контракта с командой.



«Очень рад начать новое путешествие. Я человек, который любит соревноваться, а игра в одной из лучших лиг мира дает мне такой шанс. Мне приятно быть частью команды, которая формируется в Саратове. С нетерпением жду событий, которые будут происходить на нашем паркете в этом году», — приводит слова Тобина Карберри официальный сайт саратовской команды.



Контракт саратовской команды с Тобином Карберри рассчитан на один сезон. В минувшем сезоне 28-летний американский защитник выступал в составе «Баккен Беарс».