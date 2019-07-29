Браун: решил перейти в «НН» чтобы играть в одной из лучших лиг Европы
Новобранец «Нижнего Новгорода» Алек Браун прокомментировал подписание контракта с командой.
«В «Нижний Новгород» я решил перейти потому, что хочу бороться в сильнейших чемпионатах, а Лига ВТБ, безусловно, один из лучших в Европе.
Я привык играть на позиции как четвертого, так и пятого номеров, но поговорив с тренером Лукичем, понял, что мои навыки тяжелого форварда будут использоваться чаще. Мне уже не терпится приступить к тренировкам и начать сезон.
Мои личные цели неотделимы от командных: нам предстоит квалифицироваться в Лигу Чемпионов и попасть в плей-офф Лиги ВТБ. Готов делать все, чтобы добиться как можно больше побед с «Нижним», — цитирует Брауна официальный сайт нижегородской команды.
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