Браун: решил перейти в «НН» чтобы играть в одной из лучших лиг Европы

Новобранец «Нижнего Новгорода» Алек Браун прокомментировал подписание контракта с командой.



«В «Нижний Новгород» я решил перейти потому, что хочу бороться в сильнейших чемпионатах, а Лига ВТБ, безусловно, один из лучших в Европе.



Я привык играть на позиции как четвертого, так и пятого номеров, но поговорив с тренером Лукичем, понял, что мои навыки тяжелого форварда будут использоваться чаще. Мне уже не терпится приступить к тренировкам и начать сезон.



Мои личные цели неотделимы от командных: нам предстоит квалифицироваться в Лигу Чемпионов и попасть в плей-офф Лиги ВТБ. Готов делать все, чтобы добиться как можно больше побед с «Нижним», — цитирует Брауна официальный сайт нижегородской команды.