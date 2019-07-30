Президент «Автодора»: Пашутин хотел получить Карберри в состав

Президент «Автодора» Владимир Родионов прокомментировал подписание контракта с датским защитником Тобином Карберри.



«Карберри обладает хорошим броском, скоростью и ростом. Этого вполне достаточно, чтобы уверенно выполнять поставленные задачи на задней линии. Евгений Пашутин хотел получить Тобина в состав и знает, как максимально эффективно его использовать. Комплектация команды продолжается, и следующим шагом планируем подписать двух мощных игроков на позиции форвардов», — приводит слова Владимира Родионова официальный сайт саратовской команды.



Контракт саратовской команды с Тобином Карберри рассчитан на один сезон. В минувшем сезоне 28-летний американский защитник выступал в составе «Баккен Беарс».