Воронцевич: с Хвостовым и Мозговым сборная была бы сильнее

Форвард сборной России Андрей Воронцевич рассказал о подготовке к чемпионату мира 2019 года, который пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября, и посетовал, что разыгрывающий Дмитрий Хвостов и центровой Тимофей Мозгов пропустят турнир.
«Конечно, можно завидовать ребятам, которые ещё продолжают свой отпуск, но мы собрались в Новогорске ради сборной, ради России. Наша команда пропустила ЧМ-2014, поэтому у нас есть огромная мотивация успешно выступить в Китае и подтвердить, что российский баскетбол находится на подъёме.
Молодые ребята, получившие вызов в сборную первый или второй раз, на сборе смотрятся очень неплохо. Видно, что у них много желания, мотивации показать себя с лучшей стороны. Они дают отличный импульс старожилам сборной. Да и для них это отличный опыт «повариться» в составе национальной команды, понять свой потенциал и те моменты, над которыми ещё нужно поработать. Радует, что в команде есть здоровая конкуренция. За 12 мест в заявке на ЧМ-2019 будет настоящая борьба.
С Хвостовым и Мозговым сборная была бы сильнее, но и посыпать голову пеплом не стоит. Это профессиональный спорт, и травмы — часть нашей профессии. Хочется пожелать, чтобы ребята быстрее восстановились и, если у них будет возможность, пришли поддержать нас на трибунах. Для нас это была бы большая помощь», — приводят слова Воронцевича «Известия».
Напомним, что на предстоящем чемпионате мира Россия сыграет в группе с Нигерией, Аргентиной и Южной Кореей.
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