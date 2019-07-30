БК «Енисей» объявил о подписании контракта с американским защитником Бэрри
27-летний атакующий защитник Дэвион Бэрри перешёл в «Енисей», сообщает пресс-служба краснояркого клуба.
Минувший сезон Бэрри провёл в греческом клубе «Панионис». В среднем он проводил на паркете по 35 минут, набирал по 20 очков и делал по 5 подборов, стал лидером по эффективности и попал в символическую пятёрку сезона. Также американский защитник выступал за «Торино», «Колоссос» и «Тюбинген».
В 2014 году Дэвион выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но ни один из клубов не подписал с ним контракт.
Ранее БК «Енисей» объявил о подписании контракта с ещё одним новичком — американским центровым Дастином Хогом. Ранее 27-летний американец выступал за итальянский клуб «Тренте». Хог также может сыграть на позиции тяжёлого форварда.
БК «Енисей» объявил о подписании контракта с центровым «Тренте» Хогом
- 30 июля 2019
-
12:00
-
10:53
-
10:15
-
09:01
-
01:54
-
00:51
- 29 июля 2019
-
22:53
-
21:58
-
20:51
-
19:56
-
18:35
-
17:44
-
16:38
-
16:20
-
15:56
-
13:55
-
12:36
-
12:13
-
10:39
-
09:59
-
04:55
-
00:27
- 28 июля 2019
-
23:49
-
22:06
-
20:03
-
18:42
-
16:42
-
15:16
-
13:59
-
12:57
-
11:03
-
09:46
-
00:40
- 27 июля 2019
-
23:29
-
22:58
Партнерский контент