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БК «Енисей» объявил о подписании контракта с американским защитником Бэрри

БК «Енисей» объявил о подписании контракта с американским защитником Бэрри
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

27-летний атакующий защитник Дэвион Бэрри перешёл в «Енисей», сообщает пресс-служба краснояркого клуба.
Минувший сезон Бэрри провёл в греческом клубе «Панионис». В среднем он проводил на паркете по 35 минут, набирал по 20 очков и делал по 5 подборов, стал лидером по эффективности и попал в символическую пятёрку сезона. Также американский защитник выступал за «Торино», «Колоссос» и «Тюбинген».

В 2014 году Дэвион выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но ни один из клубов не подписал с ним контракт.

Ранее БК «Енисей» объявил о подписании контракта с ещё одним новичком — американским центровым Дастином Хогом. Ранее 27-летний американец выступал за итальянский клуб «Тренте». Хог также может сыграть на позиции тяжёлого форварда.

БК «Енисей» объявил о подписании контракта с центровым «Тренте» Хогом
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