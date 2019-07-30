БК «Енисей» объявил о подписании контракта с американским защитником Бэрри

27-летний атакующий защитник Дэвион Бэрри перешёл в «Енисей», сообщает пресс-служба краснояркого клуба.

Минувший сезон Бэрри провёл в греческом клубе «Панионис». В среднем он проводил на паркете по 35 минут, набирал по 20 очков и делал по 5 подборов, стал лидером по эффективности и попал в символическую пятёрку сезона. Также американский защитник выступал за «Торино», «Колоссос» и «Тюбинген».

В 2014 году Дэвион выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но ни один из клубов не подписал с ним контракт.

Ранее БК «Енисей» объявил о подписании контракта с ещё одним новичком — американским центровым Дастином Хогом. Ранее 27-летний американец выступал за итальянский клуб «Тренте». Хог также может сыграть на позиции тяжёлого форварда.