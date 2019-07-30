«Милан» объявил о подписании контракта с Серхио Родригесом

Бывший защитник ЦСКА Серхио Родригес подписал контракт с БК «Милан», сообщает пресс-служба итальянцев.

«Я очень счастлив и мотивирован, чтобы начать новую главу своей карьеры. «Милан» для меня очень много значит, моя семья и я здесь очень счастливы.

Возможность играть в таком великом клубе, попробовать силы в новой стране стали ключевыми факторами. Я уважаю Мессину, будет здорово с ним снова поработать», — сказал испанец.

Родригес выступал в составе ЦСКА с 2017 года. В минувшем сезоне Евролиги 33-летний баскетболист набирал в среднем 10,2 очка и совершал 4,5 передачи.

В следующем сезоне «Милан» будет тренировать один из самых успешных тренеров Европы — Этторе Мессина, который подписал контракт с «Миланом» после нескольких лет работы в тренерском штабе «Сан-Антонио Спёрс».