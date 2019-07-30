«Милан» объявил о подписании контракта с Серхио Родригесом

Бывший защитник ЦСКА Серхио Родригес подписал контракт с БК «Милан», сообщает пресс-служба итальянцев.
«Я очень счастлив и мотивирован, чтобы начать новую главу своей карьеры. «Милан» для меня очень много значит, моя семья и я здесь очень счастливы.
Возможность играть в таком великом клубе, попробовать силы в новой стране стали ключевыми факторами. Я уважаю Мессину, будет здорово с ним снова поработать», — сказал испанец.
Родригес выступал в составе ЦСКА с 2017 года. В минувшем сезоне Евролиги 33-летний баскетболист набирал в среднем 10,2 очка и совершал 4,5 передачи.
В следующем сезоне «Милан» будет тренировать один из самых успешных тренеров Европы — Этторе Мессина, который подписал контракт с «Миланом» после нескольких лет работы в тренерском штабе «Сан-Антонио Спёрс».
- 30 июля 2019
-
13:14
-
12:00
-
10:53
-
10:15
-
09:01
-
01:54
-
00:51
- 29 июля 2019
-
22:53
-
21:58
-
20:51
-
19:56
-
18:35
-
17:44
-
16:38
-
16:20
-
15:56
-
13:55
-
12:36
-
12:13
-
10:39
-
09:59
-
04:55
-
00:27
- 28 июля 2019
-
23:49
-
22:06
-
20:03
-
18:42
-
16:42
-
15:16
-
13:59
-
12:57
-
11:03
-
09:46
-
00:40
- 27 июля 2019
-
23:29