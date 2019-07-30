Агент: Айон очень хочет помочь «Зениту» решать амбициозные задачи

Альваро Тор, представитель новичка «Зенита» мексиканского центрового Густаво Айона, рассказал, как шли переговоры питерцев с игроком.

«Переговоры шли несколько недель. Они были сложными, но после общения с Александром Церковным и Жоаном Плазой Густаво решил подписать контракт с «Зенитом». Теперь он счастлив.

Во-первых, Айон очень хочет помочь довольно молодой команде решать амбициозные задачи в Евролиге и Единой лиге, во-вторых, ему предоставился шанс пожить в таком прекрасном городе, как Санкт-Петербург», — цитируют Тора «Известия».

В «Зенит» Айон перешёл из «Реала». В Европе Айон выступает с 2014 года, в составе «Реала» он четырежды выигрывал чемпионат Испании и дважды Евролигу. В минувшем сезоне Евролиги Айон провёл 31 матч, в среднем набирая 8,3 очка, делая 6 подборов и 2,9 результативной передачи.