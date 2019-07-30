Воронцевич: коллектива, которому удалось выиграть Евролигу-2018/19, уже не будет

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич поделился мыслями об изменениях, случившихся в ЦСКА в межсезонье, отметив, что состав, выигравший Евролигу весной 2019 года, был лучшим за последние годы.

«Хиггинс, Де Коло и Родригес — профессиональные спортсмены, у них своё видение развития карьеры. Нам как товарищам по команде стоит принять их решение уйти в другие клубы и пожелать им удачи на новом месте. Понятно, что того коллектива, которому удалось выиграть Евролигу сезона-2018/19, уже не будет. Это была невероятная, сбалансированная команда. Возможно, лучшая за последние годы. И по духу, и по всем другим аспектам.

Но болельщики должны принять, что в европейском баскетболе команда живёт один сезон. Сейчас к нам приходят другие баскетболисты, и к новым достижениям ЦСКА будет двигаться уже другим составом. Тренерам прибавилось головной боли, но думаю, что получится построить не менее конкурентоспособную команду.

Что касается новичков, то все ребята с большим опытом. Со Стрелниексом, Фойгтманном и Хиллиардом я много раз играл в Евролиге, могу сказать, что это очень достойные баскетболисты, которые усилят ЦСКА. Если говорить про Куфоса, то с ним мы пересекались только на уровне сборной. Всю карьеру он провёл в НБА, где здорово себя зарекомендовал», — приводят слова Воронцевича «Известия».