Уильямсон: в будущем Болл будет лучшим разыгрывающим в НБА

Новобранец «Нью-Орлеан Пеликанс», первый номер драфта-2019 Зайон Уильямсон поделился мыслями о перспективах второго номера драфта-2017, разыгрывающего защитника Лонзо Болла, который в нынешнее межсезонье пополнил ряды команды из Луизианы.

«В будущем он станет лучшим разыгрывающим лиги. Я ожидаю, что Лонзо станет самим собой. Не могу сказать, что в „Лейкерс“ он не мог найти себя, но сейчас у него действительно есть возможность стать тем, кем он является. Мы будем играть в очень быстрый баскетбол. Думаю, мы все будем доверять ему и его решениям. Он плеймейкер, и он делает правильную игру», — приводит слова Уильямсона Clutch Points.

Болл стал игроком «Пеликанс» летом 2019 года, Лонзо был частью сделки по обмену Энтони Дэвиса в «Лос-Анджелес Лейкерс».