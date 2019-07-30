Чемпион НБА 2017 года продолжит карьеру в чемпионате Китая

Атакующий защитник Иэн Кларк принял решение продолжить карьеру в Китайской баскетбольной ассоциации, сообщает обозреватель Эмилиано Карчия на своей официальной странице в «Твиттере». Баскетболист договорился о подписании контракта с «Синьцзян Флаинг Тайгерс».

Минувший сезон американец провёл в составе «Нью-Орлеан Пеликанс». В регулярном чемпионате он принял участие в 60 встречах, набирая в них 6,7 очка, собирая 1,5 подбора и совершая 1,6 передачи в среднем.

За шесть сезонов в НБА Кларк сменил четыре команды, кроме «Пеликанс» он также выступал в составе «Юты Джаз», «Денвер Наггетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». С последними ему в 2017 году удалось завоевать титул чемпиона НБА.

Всего в регулярных чемпионатах на счету кларка 330 встреч, в которых он набирал 5,6 очка, собирал 1,3 подбора и совершал 1,2 передачи в среднем.