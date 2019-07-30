Макколлум договорился о продлении контракта с «Портлендом» на 3 года и $ 100 млн

Защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум договорился о подписании нового контракта с командой из Орегона, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
Макколлум подпишет с «Портлендом» соглашение на 3 года, за которые заработает $ 100 млн. У баскетболиста оставалось ещё два года по предыдущему контракту. Таким образом, в общей сложности он останется в Орегоне ещё минимум на 5 лет и получит $ 157 млн.
Си Джей Макколлум был выбран «Портлендом» на драфте 2013 года под десятым номером. За шесть сезонов в лиге он стал одним из лидеров «Блэйзерс». В минувшем регулярном чемпионате защитник принял участие в 70 встречах, набирая 21,0 очка, собирая 4,0 подбора и совершая 3,0 передачи. В плей-офф его статистика составляла 24,7 очка, 5,0 подбора и 3,7 передачи.
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