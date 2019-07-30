Тренер «Барселоны»: «Чикаго» предлагал Миротичу контракт на $ 45 млн

Главный тренер «Барселоны» Светислав Пешич прокомментировал самый громкий трансфер межсезонья — возвращение форварда Николы Миротича из НБА и подписание им контракта с каталонской командой. По словам Пешича, у Миротича были привлекательные варианты продолжения карьеры и за океаном.

«У Николы были предложения от двух команд НБА. Знаю, что в „Чикаго Буллз“ были готовы дать ему контракт на $ 45 млн. Обычно, когда игрок такого калибра возвращается в Европу, все задаются вопросом, возвращается ли он лишь из-за денег. Миротич получил контракт, соответствующий его умениям, но многие цифры — спекуляции. Никола просто был ориентирован на жизнь в Европе и хотел привезти семью в Барселону», — приводит слова Пешича Eurohoops.