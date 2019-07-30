Карасёв: самый громкий трансфер в лиге ВТБ — мой, а не Айона

Форвард «Химок» Сергей Карасёв поделился ожиданиями от нового сезона Евролиги, а также признался, что следит за тем, как усиливаются конкуренты.
«Безусловно, очень интересно будет сыграть с „Зенитом“ в Евролиге. Во-первых, всегда будет приятно приехать в Питер, всё же это мой родной дом, я там родился и провёл три хороших года. Может быть, в первом матче будет какая-то нервозность, но для меня все игры одинаковые, хотя, конечно, в какой-то мере это будет принципиальная борьба и дополнительная мотивация — не просто сыграть, а обыграть «Зенит».
Слежу, как усиливаются соперники. Вот в «Зенит» перешел Айон, хотя этот трансфер не считаю самым громким. В Лиге ВТБ самый громкий — мой переход в «Химки». Если серьёзно, то для «Зенита» это очень хорошее приобретение. Несмотря на то что уже возрастной игрок, думаю, он им существенно поможет», — приводит слова Карасёва официальный сайт «Химок».
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