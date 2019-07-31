Чемпионство Мозгова в НБА, годы в «Химках» и возвращение в Россию. Лучшие фото
31 июля центровой сборной России Тимофей Мозгов подписал контракт с «Химками». Именно в подмосковной команде Мозгов вырос в игрока национальной сборной, а после отправился в НБА, где играл за «Нью-Йорк», «Денвер», «Кливленд», «Лейкерс» и «Бруклин». В 2016 году, выступая в «Кавальерс» вместе с суперзвездой Леброном Джеймсом, центровой вместе с соотечественником Александром Кауном стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона НБА.
Главные кадры карьеры Тимофея Мозгова — в нашей фотоподборке.
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