Чемпионство Мозгова в НБА, годы в «Химках» и возвращение в Россию. Лучшие фото

31 июля центровой сборной России Тимофей Мозгов подписал контракт с «Химками». Именно в подмосковной команде Мозгов вырос в игрока национальной сборной, а после отправился в НБА, где играл за «Нью-Йорк», «Денвер», «Кливленд», «Лейкерс» и «Бруклин». В 2016 году, выступая в «Кавальерс» вместе с суперзвездой Леброном Джеймсом, центровой вместе с соотечественником Александром Кауном стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона НБА.

Главные кадры карьеры Тимофея Мозгова — в нашей фотоподборке.