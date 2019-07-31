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Источник: Мозгов подпишет однолетний контракт с «Химками»

Источник: Мозгов подпишет однолетний контракт с «Химками»
Баскетбол / Евролига 0

Экс-центровой ряда клубов НБА, член сборной России Тимофей Мозгов подпишет однолетний контракт с «Химками», сообщает издание «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Агенты игрока и представители московского клуба отказались комментировать информацию о соглашении.

«Стороны договорились о заключении контракта на один год. Тимофей смог убедить руководство «Химок», что успеет восстановиться к старту сезона и помочь клубу добиться высоких результатов в Евролиге и Единой лиге», — рассказал источник, близкий к окружению Мозгова.

В минувшем сезоне Тимофей числился в ростере «Орландо Мэджик» но из-за травмы не провёл за команду из Флориды ни одного матча. Летом 2019 года он был отчислен из команды. Всего в НБА Мозгов провёл девять сезонов. В 2016 году он вместе с «Кливленд Кавальерс» стал чемпионом лиги.

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