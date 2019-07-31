Разыгрывающий защитник Трей Бёрк стал игроком «Филадельфии Сиксерс», сообщает официальный сайт клуба.
Если фото не отображается, его можно посмотреть на официальной странице «Филадельфии» в «Твиттере».
Условия контракта не разглашаются.
Минувший сезон НБА 26-летний Бёрк начал за «Нью-Йорк Никс», а в конце января текущего года перебрался в «Даллас Маверикс», где принял участие в 25 играх и при этом лишь одну из них начал в стартовой пятёрке. В среднем за матч он набирал 10,9 очка и делал 2,7 результативной передачи. Также Бёрк выступал в составе «Юты Джаз» с 2013 по 2016 год и играл за «Вашингтон Уизардс» в сезоне-2016/17.
Ранее сообщалось, что руководство «Филадельфии» договорилось с первым номером драфта-2016 форвардом Беном Симмонсом о подписании пятилетнего контракта на $ 170 млн.
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