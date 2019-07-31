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Карри: теперь «Голден Стэйт» будет охотником

Карри: теперь «Голден Стэйт» будет охотником
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отметил, что видит плюсы в изменившемся отношении к его команде. По словам Карри, это хорошо, что «Голден Стэйт» больше не считают претендентом на чемпионство.

«Постоянно слышу разговоры, что «Уорриорз» больше не претендент. И мне это нравится.

Кто-то где-то сказал, что мы больше никогда не выиграем чемпионат. Слышал это уже несколько раз. Но нам не нужна дополнительная мотивация, да и мне она не нужна.

В прошлом сезоне мы ничем не рисковали, мы были чемпионами, за нами охотились. Но теперь уже мы будем охотниками», — сказал Карри в «Фейсбуке».

В минувшем сезоне «Голден Стэйт» дошёл до финала плей-офф НБА, но там уступил в серии «Торонто Рэпторс». Клуб из Канады впервые выиграл чемпионат.

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