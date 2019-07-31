«Енисей» объявил о продлении контракта с Митусовым

Пресс-служба БК «Енисей» объявила, что в красноярском клубе продолжит выступать разыгрывающий Сергей Митусов. Он является воспитанником «Енисея».

В минувшем сезоне Митусов принял участие в девяти матчах Единой лиги ВТБ. В среднем он проводил на паркете 5,5 минуты, набирал 1,6 очка.

23-летний Митусов родился в Красноярском крае и прошёл через детские и юношеские команды «Енисея».

Ранее БК «Енисей» объявил о подписании контрактов с американским защитником Дэвионом Бэрри и центровым Дастином Хогом.

Минувший сезон Бэрри провёл в греческом клубе «Панионис». Что касается Хога, то американец выступал за итальянский клуб «Тренте». Хог также может сыграть на позиции тяжёлого форварда.