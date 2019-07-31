Куртинайтис: Мозгов очень поможет «Химкам», у нас всё получится

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал подписание контракта с российским центровым Тимофеем Мозговым.
«Мозгов — один из ведущих российских игроков с очень большим опытом выступления в НБА. У нас уже был опыт совместной работы в «Химках» во время моего первого прихода в команду, и уже тогда Тимофей был одним из лучших центровых Европы. У него был отличный тандем с Планиничем.
Сейчас у нас тоже есть хорошие разыгрывающие, и Мозгов нам очень поможет. Он всегда борется, профессионально относится к делу, играет сердцем, имеет характер и, самое главное, хочет играть, ведь весь прошлый сезон он пропустил из-за травмы. У него большое желание, и я думаю, что у нас всё получится. Он полон энергии, а мастерства у него достаточно, чтобы вспомнить, как он может играть», — цитирует Куртинайтиса пресс-служба «Химок».
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