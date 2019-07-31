Гендиректор «Химок»: Мозгов не сможет помочь сборной

Гендиректор БК «Химки» Павел Астахов заявил, что новичок команды центровой Тимофей Мозгов, восстанавливающийся после травмы, вряд ли сможет сыграть за сборную России на Кубке мира. Турнир будет проходить в августе и сентябре в Китае.

«Наблюдая процесс восстановления Тимофея с начала лета, мы идём к тому, что к началу сезона он будет готов, может, не полностью. Сейчас, к сожалению, Мозгов не сможет помочь сборной. К началу сентября он должен подключиться к тренировкам в общей группе клуба. Но это моё видение, тренерам сборной виднее, в каком состоянии и как Тимофей может помочь команде», — цитирует Астахова ТАСС.

«Химки» сегодня, 31 июля, объявили о подписании однолетнего контракта с Мозговым. Ранее центровой был отчислен из клуба НБА «Орландо Мэджик», за который он так и не сыграл из-за травмы.