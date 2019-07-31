Стаускас может продолжить карьеру в «Басконии»

Восьмой номер драфта-2014, атакующий защитник Ник Стаускас может продолжить карьеру в Европе. Канадским баскетболистом интересуются в «Басконии». Весьма вероятно, что игрок примет решение подписать контракт с испанской командой, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Домантас Урбонис.
Стаускас за пять сезонов в НБА успел сменить пять команд. Ник защищал цвета «Сакраменто Кингз», «Филадельфии Сиксерс», «Бруклин Нетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Кливленд Кавальерс».
Минувший сезон он заканчивал в составе команды из Огайо. В регулярном чемпионате он успел провести за «Кавальерс» 24 поединка, набирая в них 5,5 очка и собирая 2,0 подбора.
Всего в регулярных чемпионатах на его счету 335 матчей, в них он набирал 6,8 очка, собирал 2,1 подбора и совершал 1,5 передачи.
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