Стаускас может продолжить карьеру в «Басконии»

Восьмой номер драфта-2014, атакующий защитник Ник Стаускас может продолжить карьеру в Европе. Канадским баскетболистом интересуются в «Басконии». Весьма вероятно, что игрок примет решение подписать контракт с испанской командой, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Домантас Урбонис.

Стаускас за пять сезонов в НБА успел сменить пять команд. Ник защищал цвета «Сакраменто Кингз», «Филадельфии Сиксерс», «Бруклин Нетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Кливленд Кавальерс».

Минувший сезон он заканчивал в составе команды из Огайо. В регулярном чемпионате он успел провести за «Кавальерс» 24 поединка, набирая в них 5,5 очка и собирая 2,0 подбора.

Всего в регулярных чемпионатах на его счету 335 матчей, в них он набирал 6,8 очка, собирал 2,1 подбора и совершал 1,5 передачи.