Гобер: сборная США по-прежнему фаворит чемпионата мира
Центровой «Юты Джаз» и сборной Франции по баскетболу Руди Гобер считает, что, невзирая на массовый отказ лидеров сборной США сыграть на чемпионате мира, именно эта команда по-прежнему остаётся фаворитом первенства.
«Я очень мотивирован. Думаю о золотых медалях первенства. Рад вернуться в сборную и повидать друзей. Рад быть во Франции. Потенциал нашей команды очень высок, я не вижу предела наших возможностей. У нас есть талантливые игроки на каждой позиции. Мы можем похвастать сплавом опыта и молодости.
Что касается многочисленных отказов в сборной США, то эта команда по-прежнему фаворит первенства. Нужно, чтобы от участия отказалось ещё 10 человек. Лишь тогда их можно будет не считать фаворитами", — приводит слова Гобера Sportando.
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