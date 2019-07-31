«Бешикташ» усилится двукратным чемпионом НБА

Тяжёлый форвард Джеймс Майкл Макаду, пребывающий в статусе свободного агента, договорился о подписании контракта с «Бешикташем», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эмилиано Карчия.

Минувший сезон американец провёл в составе «Торино», набирая в составе итальянской команды 9,6 очка и собирая 4,6 подбора в среднем.

Макаду известен своими выступлениями в составе «Голден Стэйт Уорриорз». За фарм-клуб калифорнийцев он начал выступать в 2014 году, и через некоторое время тренерский штаб «Уорриорз» начал привлекать его к играм в главной команде. С «Голден Стэйт» Макаду дважды становился чемпионом НБА.

Также за свою карьеру в НБА он успел поиграть в составе «Филадельфии Сиксерс». Всего в регулярных чемпионатах на счету Макаду 111 встреч, в которых он набирал 3,0 очка и собирал 1,7 подбора в среднем.