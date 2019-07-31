Родригес рассказал о причинах перехода в «Милан»

Защитник «Милана» Серхио Родригес рассказал, почему после ухода из ЦСКА он выбрал вариант с продолжением карьеры в итальянском клубе.

«Я в восторге от новой главы моей карьеры и очень мотивирован. Переезд в Милан значит очень много как для меня, так и для моей семьи. Мы очень счастливы. Представлять такой большой клуб как Милан и выступать в другой стране было очень важно для меня. Роль Этторе Мессины также стала большим фактором. Я очень уважаю его и работать с ним снова будет здорово. Мы приложим все усилия, чтобы болельщики гордились „Миланом“», — приводит слова испанского защитника официальный сайт его клуба.

Напомним, по завершении минувшего сезона Родригес покинул ЦСКА. С «Миланом» он заключил трёхлетний контракт.