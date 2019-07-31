Родригес рассказал о причинах перехода в «Милан»
Защитник «Милана» Серхио Родригес рассказал, почему после ухода из ЦСКА он выбрал вариант с продолжением карьеры в итальянском клубе.
«Я в восторге от новой главы моей карьеры и очень мотивирован. Переезд в Милан значит очень много как для меня, так и для моей семьи. Мы очень счастливы. Представлять такой большой клуб как Милан и выступать в другой стране было очень важно для меня. Роль Этторе Мессины также стала большим фактором. Я очень уважаю его и работать с ним снова будет здорово. Мы приложим все усилия, чтобы болельщики гордились „Миланом“», — приводит слова испанского защитника официальный сайт его клуба.
Напомним, по завершении минувшего сезона Родригес покинул ЦСКА. С «Миланом» он заключил трёхлетний контракт.
- 31 июля 2019
-
20:46
-
19:51
-
18:52
-
17:59
-
16:39
-
15:33
-
13:58
-
13:36
-
13:15
-
13:00
-
13:00
-
10:27
-
09:37
-
06:20
-
06:12
-
02:50
-
00:33
- 30 июля 2019
-
23:24
-
22:33
-
21:17
-
20:25
-
19:46
-
18:20
-
17:27
-
16:08
-
14:21
-
13:14
-
12:00
-
10:53
-
10:15
-
09:01
-
01:54
-
00:51
- 29 июля 2019
-
22:53
-
21:58
Партнерский контент