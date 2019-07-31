«Маккаби» заключил контракт с Куинси Эйси

Руководство тель-авивского «Маккаби» объявило о подписании контракта с тяжёлым форвардом Куинси Эйси, сообщает Eurohoops. Опытный американец минувший сезон завершал в чемпионате Китая, защищая цвета «Шеньчжэнь Леопардс».

Для Эйси это будет первый опыт выступления в Евролиге. За плечами баскетболиста семь сезонов в НБА. За годы карьеры за океаном он успел поиграть за «Торонто Рэпторс» «Сакраменто Кингз», «Нью-Йорк Никс», «Бруклин Нетс», «Даллас Маверикс» и «Финикс Санз».

В регулярных чемпионатах на счету Эйси 337 матчей (60 — в старте), в них он набирал 4,9 очка, собирал 3,5 подбора и совершал 0,6 передачи за 12,3 минуты.