«Нью-Йорк» рассматривал возможность возвращения Кармело Энтони

Руководство «Нью-Йорк Никс» изучало возможность возвращения в команду форварда Кармело Энтони, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. В клубе были готовы пойти на этот шаг при условии подписания двух топ-игроков.
В преддверии межсезонья «Никс» считались претендентами на получение звёздных свободных агентов, но в конечном счёте клубу не удалось совершить ни одного громкого трансфера.
Кармело Энтони защищал цвета «Никс» с 2010 по 2017 год и за это время провёл за команду 412 встреч в регулярном чемпионате. Форвард был лидером команды. После ухода из «Никс» карьера Кармело пошла на спад, и на протяжении двух сезонов он выдавал худшие статистические показатели в карьере. В минувшем чемпионате он провёл лишь десять встреч в составе «Хьюстон Рокетс». На данный момент Энтони до сих пор не нашёл новый клуб.
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