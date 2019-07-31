У Энтони были предложения из Китая

Форвард Кармело Энтони, пребывающий в статусе свободного агента, ещё в ходе минувшего сезона получал предложения из Китая. Одна из команд тамошней лиги предлагала ему контракт сроком на несколько недель, за которые баскетболист заработал бы $ 1 млн, но Энтони не проявил к данному предложению интереса, сообщает Clutch Points.

Теоретически форвард мог бы рассмотреть долгосрочное предложение из Поднебесной, но в целом он не настроен переезжать в Китай. По сведениям источников, «Кармело любит баскетбол» и не поедет в другую страну в поисках большого контракта. Кроме того, в США игрока держит семья. Энтони посвящает себя воспитанию 12-летнего сына, который также занимается баскетболом.

Напомним, десятикратный участник Матча всех звёзд по-прежнему не нашёл новую команду.