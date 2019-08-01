Валиев: выкладываюсь на 150%, чтобы заслужить поездку в Китай

Форвард «Химок» и сборной России Евгений Валиев рассказал о процессе подготовки национальной команды к чемпионату мира в Китае, а также раскрыл детали перехода из «Зенита» в «Химки».
«В матчах с Ираном и Иорданией нам нужно проверить в игре, что мы наработали. Все связки, комбинации, взаимодействия. Тренерскому штабу надо понять, в правильном ли направлении мы движемся. Мои шансы попасть на ЧМ? Я настроен позитивно. Выкладываюсь на 150%, чтобы заслужить поездку в Китай.
Что касается моего перехода из «Зенита» в «Химки», то была забавная ситуация. Думал, что останусь в «Зените». У меня спросили, есть ли желание продолжить карьеру в Петербурге, но с понижением оклада. Я ответил утвердительно и ждал, когда мне предложат новый контракт. Затем появилась новость, что «Зенит» подписывает Андрея Зубкова. Мы играем с ним на одной позиции. К тому же клуб получил wild card Евролиги, и было понятно, что они ещё будут усиливаться иностранцами, в том числе возьмут еще одного тяжёлого форварда. Поэтому места в «Зените» для меня уже не было. Мой агент начал искать другие варианты, и в итоге мы приняли предложение «Химок»", — приводит слова Валиева издание «Известия».
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