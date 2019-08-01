«Енисей» объявил о переходе Зубчича

Тяжёлый форвард Томислав Зубчич перешёл в БК «Енисей», сообщает пресс-служба красноярцев. О сроке контракта с 29-летним хорватом не сообщается.

211-сантиметровый хорват был выбран «Торонто Рэпторс» на драфте НБА в 2012 году под 56-м номером, но в северо-американской лиге так и не закрепился. В итоге Зубчич продолжил карьеру на родине в «Цедевите». Также в Европе он выступал за «Бонн» и «Игокеа».

Зубчич также имеет опыт выступления в России. Хорват в сезоне 2016/17 защищал цвета «Автодора» и БК «Нижний Новгород». Статистика форварда в лиге составила 11 очков и 5 подборов в среднем за игру.

В минувшем сезоне «Енисей» занял девятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и не смог пробиться в плей-офф турнира.

Ранее БК «Енисей» объявил о подписании контрактов с американским защитником Дэвионом Бэрри и центровым Дастином Хогом.