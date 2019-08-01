ЦСКА объявил о переходе бывшего защитника «Никс» Бэйкера

Американский защитник Рон Бэйкер подписал контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.
Ранее Бэйкер провёл два сезона в составе «Нью-Йорк Никс» и один сезон в составе «Вашингтон Уиззардс». В настоящий момент он остался без контракта в НБА.
В НБА Бэйкер провёл 96 матчей за три года. В среднем он набирал 3,1 очка за игру.
«Восхищён той возможности, которую предоставил мне ЦСКА. Большое спасибо за неё! После разговора с главным тренером Димитрисом Итудисом и капитаном Кайлом Хайнсом вижу, что подхожу под характеристики, олицетворяющие игрока ЦСКА. Внутрикомандная повседневная культура и достижения на паркете – это именно то, что я искал в клубах, будучи свободным агентом во время нынешнего межсезонья. Невероятно благодарен и готов сражаться для болельщиков ЦСКА», — сказал Бэйкер.
ЦСКА был заинтересован в переходе защитника, учитывая, что команду в межсезонье покинули Нандо де Коло и Серхио Родригес.
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