Источник: «Химки» могут подписать бывшего форварда «Голден Стэйт» Жеребко

Шведский форвард Юнас Жеребко может продолжить карьеру в «Химках», утверждает инсайдер Донатас Урбонас.

По информации источника, 32-летний швед возвращается в Европу после девяти сезонов, проведённых в НБА. Основным претендентом на Жеребко считаются именно «Химки».

В минувшем сезоне Юнас выступал за «Голден Стэйт Уорриорз». Он провёл 73 матча, набирая в среднем 6,3 очка, 3,9 побора и 1,3 передачи за игру. В минувшем сезоне «Голден Стэйт» вышел в финал плей-офф НБА, но проиграл в серии «Торонто Рэпторс».

Накануне, 31 июля, «Химки» объявили о переходе ещё одного бывшего игрока из НБА — российского центрового Тимофея Мозгова. В минувшем сезоне «Химки» вышли в финал плей-офф Единой лиги ВТБ, но в серии уступили ЦСКА.