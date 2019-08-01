Кириленко: Ланге покидает женскую сборную России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что Олаф Ланге покидает женскую сборную России. Новый наставник команды будет определён в сентябре, основные кандидаты уже известны.

«Ланге покидает женскую сборную России. Тренерский совет соберётся в сентябре и определит нового главного тренера. Круг кандидатов понятен. Это Элен Шакирова, Дмитрий Донсков и Александр Ковалёв. Но это не значит, что не могут возникнуть и новые фамилии», — цитирует Кириленко «Р-Спорт»

Под руководством Ланге сборная России заняла шестое место на чемпионате Европы. В результате россиянки не отобрались на Олимпийские игры.

Ланге возглавил команду в сентябре 2017 года. До этого он работал в екатеринбургском УГМК.