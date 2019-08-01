Кириленко: сборная России находится в начальной стадии подготовки к Кубку мира

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о подготовке сборной России к Кубку мира, который будет проходить в августе и сентябре 2019 года в Китае.

«Я уже говорил о том, что у нас поменялся формат проведения Кубка мира. Теперь он будет проводиться в нечётные годы. Тем самым мы ушли от футбольных мундиалей. Для болельщиков всё же сложно иметь два таких крупных турнира в году. Сейчас же всё внимание будет сосредоточено на баскетболе. В этом году в мировом первенстве примет участие 32 команды. И это очень хорошо, что всё больше стран принимают участие. Это привлекает повышенное внимание. Мы ожидаем, что этот чемпионат мира посмотрит больше миллиарда людей во всём мире.

Мы, конечно, ждём хорошего выступления, наша команда готова очень хорошо. Сейчас сборная проводит подготовительный процесс, мы все скрестили пальцы и желаем команде самого хорошего. На этой неделе сборная России проведёт два матча, соперниками станут участники чемпионата мира. Я бы не сказал, что Иордания и Иран – лидеры сейчас в баскетболе, но мы находимся в начальной стадии подготовки, и любые игры с участниками чемпионата мира важны», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата».