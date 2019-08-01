Мозгов: в «Химках» всегда ждут и любят, я химкинский до мозга костей

Новичок БК «Химки» Тимофей Мозгов прокомментировал возвращение в родной клуб и поделился ожиданиями от нового сезона.

«В «Химки» я вернулся с хорошим настроением. Это место, куда мне всегда приятно возвращаться, здесь меня всегда ждут и любят, что в наше время очень важно. Родным мне стал и город, где я, по сути, живу уже более десяти лет, ведь, несмотря на то что я улетал играть за океан, возвращался я всегда в Химки. Могу сказать, что я химкинский до мозга костей, знаю здесь все улицы и переулки, поэтому возвращение в «Химки» для меня очень важно.

Сложно (возвращаться из США. — Прим. «Чемпионата), и на самом деле этот этап мы всё ещё проходим. Мы его ещё не пережили и, наверное, какое-то время всё же уйдёт на адаптацию. Честно говоря, за себя я особо не переживаю, потому что я буду в команде, которую знаю и где меня любят. Знаю ребят, с которыми буду играть, по крайней мере, большую часть состава точно. Баскетбол — моя работа, которая точно мне будет приносить удовольствие, и быт мне перестраивать не придётся, ведь я как был баскетболистом, так и остался, а вот супруге и сыну придётся посложнее. Особенно сыну, ведь он учился в школе на английском языке, хотя с русским у него проблем нет», — цитирует Мозгова пресс-служба «Химок».