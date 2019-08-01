Кириленко оценил возможность выступления Мозгова и Шведа на Кубке мира

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о состоянии Тимофея Мозгова, Алексея Шведа и Дмитрия Кулагина, которые залечивают травмы. По словам Кириленко, пока неизвестно, смогут ли они принять участие в Кубке мира. Турнир будет проходить в августе и сентябре в Китае.

«Алексей Швед через 3-4 дня уже будет в составе сборной. Что касается Тимофея Мозгова, то он пропустил целый сезон из-за травмы и будет трудно сразу вот так вкатиться. Но, думаю, Сергей Базаревич будет ждать его до последнего. Он будет полезен, даже на минимальной готовности. Здесь всё будет зависеть от самого Тимофея.

Что касается Димы Кулагина, то у меня ещё будет встреча с ним. Он, несомненно, ключевое звено в нашей команде. Все вы знаете, что у него была процедура лазерная на глаза из-за отслоения сетчатки. Но каким бы важным ни был турнир, пусть даже это Кубок мира, главное, о чём мы должны думать, – это о здоровье спортсмена. Если Дима будет готов, мы несомненно хотели бы видеть его в сборной», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата».