БК «Нижний Новгород» объявил об уходе Драгичевича
Форвард Владимир Драгичевич покинул «Нижний Новгород», сообщает пресс-служба клуба. Расставание с игроком произошло после того, как у него истёк контракт с клубом.
В минувшем сезоне Драгичевич принял участие в 25 матчах Единой лиги ВТБ. Его средние статистические показатели составили 12,9 очка, 6,2 подбора и 2,1 передачи.
В Лиге чемпионов форвард в среднем набирал 12,2 очка, 6,8 подбора и 1,4 передачи, сыграв в 14 матчах.
«Мы благодарим Владо за время, проведённое в составе нашего клуба, и вклад в достижения «Нижнего Новгорода». Желаем ему больших успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.
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