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Презентация Кубка мира по баскетболу в Зарядье

Презентация Кубка мира по баскетболу в Зарядье
Баскетбол / Сборные 0

Сегодня, 1 августа, в московском парке «Зарядье» состоялась презентация Кубка мира по баскетболу ФИБА. В большом амфитеатре парка прошли различные развлекательные мероприятия для болельщиков, после чего президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и почётные гости провели главную церемонию представления почётного трофея.

Кубок мира проведёт в Зарядье весь день, где все желающие смогут с ним сфотографироваться. Завтра, 2 августа, днём его можно будет увидеть на 6-м этаже торгового центра «Афимолл» в Москва-Сити, а перед матчами Россия – Иордания и Иран – Россия (2 и 4 августа соответственно) приз будет выставлен в УСК ЦСКА.

Видео с торжественной церемонии можно посмотреть на «Чемпионате».

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