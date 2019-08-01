Мозгов: Евролига — второй по силе чемпионат после НБА

Новичок «Химок» Тимофей Мозгов прокомментировал возвращение в родной клуб и в Евролигу, в которой ранее он провёл всего один сезон — 2009-2010 гг. По словам Мозгова, Евролига — второй по силе чемпионат после НБА.



«Конечно, я рад вернуться в Евролигу. Все же Евролига — второй по силе чемпионат после НБА. С тех пор как я играл в Евролиге, она сильно изменилась, стало больше игр, и это здорово. Расписание очень насыщенное, и постепенно всё приближается к Америке, хотя надо понимать, что в Европе пока не хватает инфраструктуры, все команды из разных стран, и с этим связано много проблем. В целом виден вектор, в котором движется Евролига, и на что она хочет быть похожей», — приводит слова Тимофея Мозгова официальный сайт подмосковной команды.