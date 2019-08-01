Мозгов не поможет сборной России на Кубке мира

Центровой сборной России Тимофей Мозгов не сможет помочь национальной команде на грядущем чемпионате мира в Китае, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола. Причиной такого решения стала травма колена, из-за которой в прошлом сезоне НБА Тимофей не смог провести ни одного матча.



«Мое восстановление в целом идет хорошо. Есть ощутимый прогресс. Я уже приступил к беговым упражнениям и броскам. Однако, к сожалению, еще не получил от врачей разрешение начать баскетбольную работу в полном контакте. Надеюсь, скоро это случится, и я порадую болельщиков своей игрой. Желаю удачи сборной России. Очень жаль, что не смогу ей помочь на этом чемпионате. Но, как говорил неоднократно, если буду здоров, всегда готов откликнуться на приглашение тренерского штаба», — подчеркнул Тимофей Мозгов.

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