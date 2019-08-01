ЦСКА подпишет контракт с самым результативным игроком Евролиги сезона-2018/19

Московский ЦСКА подпишет контракт с американским защитником Майком Джеймсом, сообщает Eurohoops. Соглашение будет рассчитано на один сезон. Майк Джеймс в минувшем сезоне выступал за «Милан» и стал самым результативным игроком Евролиги, набирая 19,8 очка и отдавая 6,4 результативной передачи за игру. 29 июля стало известно, что американский баскетболист покинул итальянскую команду.



Ранее стало известно, что американский защитник Рон Бэйкер подписал контракт с ЦСКА, а главный тренер московской команды Димитрис Итудис подчеркнул, что клуб планирует подписать контракт ещё с одним новичком в ходе нынешнего межсезонья, после чего завершить трансферную кампанию. С высокой долей вероятности им станет именно Майк Джеймс.