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Драммонд не поможет сборной США на ЧМ-2019

Драммонд не поможет сборной США на ЧМ-2019
Баскетбол / Сборные 0

Центровой «Детройт Пистонс» Андре Драммонд не сыграет за сборную США на Кубке мира по баскетболу 2019 года в Китае, сообщает Clutch Points. О причинах такого решения спортсмена пока не сообщается. Драммонд стал 13-м игроком, отказавшимся от участия в чемпионате мира в составе сборной США. Сборная, испытывающая кадровый голод, вынуждена укомплектовывать состав молодыми исполнителями.

На стадии первого группового этапа чемпионата мира сборная США померится силами с соперниками из Турции, Чехии и Японии.

Ранее выступить за сборную США на первенстве мира отказались Энтони Дэвис, Джеймс Харден, Дэмьен Лиллард, Си Джей Макколлум, Брэдли Бил, Эрик Гордон, Джей Джей Редик и другие.

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